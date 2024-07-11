Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 103 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 103 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 54 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 71 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 47 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 46 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 31 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 70 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 416 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 71 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 157 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 223 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 103 araç kontrol edildi, 2 bin 418 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi ve 47 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU