Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 506 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 506 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 25 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 55 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 106 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 24 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 58 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 671 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 40 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 113 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 50 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 506 araç kontrol edildi, 2 bin 13 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 19 araç trafikten men edildi ve 55 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU