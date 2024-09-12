Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 389 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 389 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 51 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 91 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 47 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 43 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 105 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 858 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 56 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 284 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 261 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 389 araç kontrol edildi, 3 bin 46 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 26 araç trafikten men edildi ve 47 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU