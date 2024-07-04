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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 229 araç kontrol edildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 14 bin 229 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 55 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 229 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 55 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 82 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 31 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 28 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 45 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 21 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 542 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 35 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 92 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 143 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 229 araç kontrol edildi, bin 944 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi ve 31 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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