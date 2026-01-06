Haberler

Ordu'da aranan 29 şüpheli yakalandı: 17 tutuklama
Güncelleme:
Son bir haftada Ordu'da gerçekleştirilen asayiş faaliyetleri kapsamında, aranan 29 şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir.

Ordu'da son 1 haftada yürütülen çalışmalar kapsamında aranması bulunan ve yakalanan 29 şüpheli şahıstan 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, 16 bin 256 şahıs sorgusu yapıldı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 29 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 17'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Trafik faaliyetleri kapsamında da 7 bin 26 araç kontrol edildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Ekiplerin, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı operasyonlarda ise 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet elektronik terazi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık faaliyetleri

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda da 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda toplam 102 litre alkollü içki, jeneratör, kaz malzemeleri, 2 adet tabanca ve 3 av tüfeği, 20 kilogram tütün ve makaron ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
