Ordu'da Yapılan Operasyonda 37 Şüpheli Yakalandı, 26'sı Tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 37 şüpheli şahıstan 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 124 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU