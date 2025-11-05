Ordu'da Yapılan Operasyonda 21 Şüpheli Tutuklandı
Ordu'da polis tarafından yapılan çalışmalarda, aranması bulunan 31 şüpheliden 21'i tutuklandı. Son bir haftada 157 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 31 şüpheli şahıstan 21'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 157 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 31 şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 2'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa