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Ordu'da yapılan operasyonda 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde 56 ilde mali suçlara yönelik yapılan operasyon kapsamında Ordu'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde 56 ilde mali suçlara yönelik yapılan operasyon kapsamında Ordu'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, 27 Şubat 2024 tarihinde, mali suçlara yönelik eş zamanlı olarak planlanan operasyon kapsamında, Türkiye genelinde 56 ilde eş zamanlı olarak 'KAFES-49' operasyonu düzenledi. Operasyonlarda toplamda 147 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ordu'da ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 'tefecilik' suçundan E.G. (59) ve M.K.(57) şüpheli şahıslar yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 milimetre fişek, 1 adet borç-alacak ilişkilerine ait defter, 2 adet borç-alacak ilişkilerine ait not kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınarak haklarında tefecilik suçundan adli işlem başlatıldıktan sonra adliyeye sevk edilen E.G. ve M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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