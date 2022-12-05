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Ordu'da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Ordu'da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı

Ordu'da, çalıştıkları inşattan üzerlerine 20 kilogramlık çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı.

Ordu'da, çalıştıkları inşattan üzerlerine 20 kilogramlık çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Cemil Ö. ile Ali B. isimli 2 işçinin üzerine inşaatın kaçıncı katından geldiği belli olmayan çimento torbası düştü. 20 kilogramlık çimento torbasının düşmesi sonucu işçiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal ettirildi. Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince kentteki özel çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu esnada polis olay yeri inceleme ekipleri alanda incelemelerde bulundu.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altınordu Ordu 3. Sayfa Haberler

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