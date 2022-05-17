Ordu'da uyuşturucuya izin yok - Haberler

ORDU (İHA) - Ordu'da uyuşturucu imal etmek amacıyla izinsiz kenevir yetiştiriciliği yapan 2 kişi yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele dahilinde yapılan çalışmalar sonucunda Ulubey İlçesinde iki ayrı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 118 kök kenevir bitkisi ve 40 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ise mahkemeye sevk edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa