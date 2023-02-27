Ordu'da uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Çaybaşı ilçesinde yapılan operasyonda 10,5 kilo 3 gram kubar esrar, 1 adet 9 mm tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Uyuşturucu Ticareti Jandarma Ordu 3. Sayfa Haberler

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