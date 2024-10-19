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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
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Ordu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda sentetik ecza ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 7 şüpheliye yönelik Ordu ve Ünye Cumhuriyet Başsavcılıkları ile ortaklaşa olarak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğünce Altınordu ve Ünye ilçelerinde 7 adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda muhtelif miktarlarda sentetik ecza ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem yapılmış. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.O. (41), H.Ç. (39), B.A. (31), İ.İ. (26) ve S.B. (26) isimli 5 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.O.Y (26) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ş.K (46) isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam edileceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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