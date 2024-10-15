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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
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Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyonlar sonucunda 5 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 6 kişiden 29'u hakkında ise adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 5 kişi tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 29 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda yapılan aramalarda 18.75 gram metamfetamin, 56.93 gram esrar, 10.87 gram sentetik kannobinoid, 12.41 gram skunk, 3 adet sentetik ecza, 965 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 6 şahıstan 5'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 29 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Polis ordu Suç

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