Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında T.M, S.Ş. ve K.O'nun ev ve araçlarında arama yaptı. Aramada, 37 gram sentetik uyuşturucu ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında T.M, S.Ş. ve K.O'nun ev ve araçlarında arama yaptı.
Aramada, 37 gram sentetik uyuşturucu ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.