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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D.K, F.A. ve K.T'nin adreslerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5 sentetik hap ile 3 gram esrar ele geçirildi. D.K, F.A. ve K.T. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmada D.K, F.A. ve K.T'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin Altınordu ve Ünye ilçelerindeki adreslerinde yapılan aramada, 5 sentetik hap ile 3 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.K, F.A. ve K.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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