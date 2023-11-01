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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D.K, F.A. ve K.T'nin adreslerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5 sentetik hap ile 3 gram esrar ele geçirildi. D.K, F.A. ve K.T. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.