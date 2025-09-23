Haberler

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, 1 gram esrar, 75 gram metamfetamin ve çeşitli sentetik maddeler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 1 gram esrar, 75 gram metamfetamin, 103 gram sentetik kannabinoid, 187 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si sevk edildiği adli mercilere tutuklandı, 1 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı, toplam 14 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
