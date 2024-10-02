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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
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Ordu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyonlarda 2 kişi tutuklandı, 11 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 kişi tutuklandı, 11 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları operasyonlarda yapılan aramalarda, 21 gram emtamfetamin, 2 gram esrar, 177 gram sentetik kannabinoid, 1 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda üzerlerinde toplamda 177 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı, 11 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu 3-sayfa Sağlık Hukuk Polis ordu

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