Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Ordu'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 12 şüpheli gözaltına alındı.

ORDU (İHA) - Ordu'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Altınordu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliye ait ikamet ve işyerlerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar neticesinde 234,55 gram esrar maddesi, 430,90 gram Hint kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan kova düzeneği ele geçirildi. Ekipler tarafından bulunan malzemelere el konulurken, 12 şüpheli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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