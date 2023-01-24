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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan bir şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan bir şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ünye ilçesinde yapılan operasyonda 115 gram metamfetamin, 2 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ordu 3. Sayfa Haberler

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