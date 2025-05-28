Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yapılan çalışmalarda 102 gram metamfetamin, 16,5 gram sentetik kannabinoid, 2 adet ecstasy, 20 gram esrar, 8,4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 6,6 gram skunk ele geçirildi.

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanırken, 17 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU