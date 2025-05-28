Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 102 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki kişi tutuklandı, 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yapılan çalışmalarda 102 gram metamfetamin, 16,5 gram sentetik kannabinoid, 2 adet ecstasy, 20 gram esrar, 8,4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 6,6 gram skunk ele geçirildi.

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanırken, 17 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı

Serinin vazgeçilmez ismiydi! Neden bıraktığını ilk kez açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi

Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi
Kayyum atanan ödeme şirketi Papara ödemelerde günlük limit uygulayacak

Kayyum atanan Papara'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.