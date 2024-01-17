Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda, üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şahıs tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünye ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, H.A. (32) isimli şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada 100 gram kokain, 40 gram skunk ve 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi. - ORDU