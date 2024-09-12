Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şahsa Adli İşlem

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 8 şahsa adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 18 gram metamfetamin, 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Çalışmalarda 8 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU