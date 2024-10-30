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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
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Ordu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fatsa, Ünye, Korgan ve Giresun'un Bulancak ilçesinde uyuşturucu madde ve ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 227 gram metamfetamin, 5 adet lyrıca, 3 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 1 gram sentetik kannabinoid, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, suçtan elde edilen 12 bin TL para, 2 adet ruhsatsız tabanca, 224 adet tabanca fişeği, 1 adet kasatura ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 7'si çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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