Haberler

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda Altınordu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda H.B., S.A., D.P., S.O., H.S.K., B.Y. ve Ü.B. isimli şüpheliler yakalanırken, 99 adet sentetik ecza ile 5,19 gram bonzai maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan H.B., S.A., D.P., S.O., H.S.K. ve B.Y. tutuklanırken, Ü.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı

Uyarıdan saatler sonra operasyon başladı! YPG vuruluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı

Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı