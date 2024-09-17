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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

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Ordu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucuya yönelik çalışmalarda 6 şüpheli tutuklandı. 19 kişi hakkında adli işlem yapılırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 19 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında 92 gram metamfetamin, 46 gram esrar, 92 gram skunk, 12 adet sentetik ecza, 2 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, haklarında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 19 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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