Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 7 gram metamfetamin, 79 gram sentetik kannabinoid, 25 gram esrar ve 130 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda toplam 24 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU