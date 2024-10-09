Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 5 kişi tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 20 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda yapılan aramalarda 74.75 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 5 gram sentetik kannobinoid, 31 adet sentetik ecza, 36 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 6 şahıstan 5'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 20 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - ORDU