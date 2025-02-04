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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında polis ekipleri 4 şahsı tutukladı. Yapılan operasyonlarda 11,51 gram metamfetamin, kokain ve esrar ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yapılan çalışmalarda 11,51 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 2'si İstanbul'da olmak üzere toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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