Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin il genelinde son 1 haftada yürüttükleri çalışmalar kapsamında 19 gram sentetik kannabinoid, 102 gram metamfetamin, 177 adet ecstasy maddesi ve 2 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinden 4'ü çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca 14 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi. - ORDU