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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şahıs adliyeye sevk edildi. 3'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Son bir haftada 0,66 gram metamfetamin, 4,42 gram skunk, 168,79 gram esrar, 1,70 gram sentetik kannabinoid ve 25 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol aşrıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 0,66 gram metamfetamin, 4,42 gram skunk, 168,79 gram esrar, 1,70 gram sentetik kannabinoid, 25 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol aşrıyla serbest bırakıldı, toplamda 12 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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