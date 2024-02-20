Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama, 22 Adli İşlem

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 22 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda 2 kilo 112 gram esrar, 64 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid ve 37 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapma' suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 22 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği bildirildi. - ORDU