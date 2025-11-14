Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Ordu'da emniyet ekiplerinin, doğu illerinden batıya uyuşturucu sevkiyatı yapan bir araca düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım 2025 tarihinde teknik ve fiziki takibi sonucu doğu illerinden hareket ederek Ordu güzergahını kullanan ve batı illerine seyir halinde olan şüpheli bir araç tespit edilerek durdurdu. Ekiplerin araçta ve araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs üzerinde yapılan detaylı aramalarında, poşetler halinde gizlenmiş 25 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin adli süreci ise devam ediyor.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Suçta kibirlenenlere asla müsaade edilmeyecek olup, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir," ifadeleriyle uyuşturucuyla mücadeledeki azim vurgulandı. - ORDU