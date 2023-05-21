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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

3. Sayfa Haberleri

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Turnasuyu polis uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kilo 700 gram skunk ve 2 bin 150 adet ecstasy hap ele geçirilirken, M.P. (42) ve S.G. (34) 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ordu 3. Sayfa Haberler

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