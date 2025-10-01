Haberler

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda 158 gram esrar, 7 gram metamfetamin ve 104 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 158 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 1 adet kenevir ve 104 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli mercilere tutuklandı, toplam 13 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
