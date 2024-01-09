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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

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Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 6 gram esrar, 24 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam edecek.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada 6 gram esrar, 24 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatılan 2 şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Ordu Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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