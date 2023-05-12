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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu maddesi ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Gülyalı ilçesinde 2 ayrı çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde toplamda 280 gram bonzai ile 112 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ordu 3. Sayfa Haberler

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