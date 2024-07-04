Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kişi Gözaltına Alındı

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik sürdürülen mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanıma yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin il genelinde son bir haftada yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen 13 operasyonda 9 gram skunk, 162 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza, 3 adet ecstasy, 1 gram sentetik kannabinoid ve 13 gram esrar maddesi ele geçirildi.Üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 13 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU