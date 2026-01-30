Haberler

Ordu'da sokakta uyuşturucu satanlara darbe: 12 tutuklama

Güncelleme:
Ordu'da polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, bunlardan 12'si tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ordu'da polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 14 şüpheli şahıstan 12'si tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Altınordu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 89 adet sentetik ecza, 16,08 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 8,30 gram metamfetamin, 7,76 gram esrar, 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Yakalanan 14 şüpheli şahıs, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının şehrin her noktasında artarak devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
