Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 25 Şüpheli İşlemde

Ordu'da polis, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonlarda 1 kişiyi tutukladı. Son bir haftada 8 gram esrar, 7 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. 25 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 8 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza, 86 gram sentetik kannabinoid ve 0,18 gram kokain ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda toplam 25 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
