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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 2 Kişiye Adli İşlem

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 2 Kişiye Adli İşlem
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 1 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Narkotik ekipleri tarafından ele geçirilen maddeler arasında metamfetamin ve sentetik kannabinoidler bulunuyor.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yapılan çalışmalarda 1,82 gram metamfetamin, 0,57 gram esrar, 2 gram sentetik kannabinoid, 129,5 gram ara kimyasal madde, 16,79 gram likit sentetik kannabinoid, 4,5 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucu 1 kişi tutuklanırken, 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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