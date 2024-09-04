Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda, 500 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza, 2 gram eroin, 17 gram sentetik kannabinoid ve 5 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanırken, 12 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU