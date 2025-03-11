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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 11 Şahsa Adli İşlem

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 11 Şahsa Adli İşlem
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında emniyet güçleri 1 kişiyi tutuklarken, 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı, 11 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yapılan çalışmalarda 3,89 gram metamfetamin, 8,34 gram esrar, 44,5 gram sentetik kannabinoid, 1,12 gram Afyon sakızı, 53,6 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 5 adet ecstasy ele geçirildi. Çalışmalar sonucu üzerinde 1 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanırken, 11 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullandıkları nedeniyle adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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