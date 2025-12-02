Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 4 gram metamfetamin, 89 gram sentetik kannabinoid, 5 gram esrar ve 176 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 11 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU