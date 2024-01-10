Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu Fatsa İlçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 32 gr kubar esrar, 102 gr kenevir tohumu, 2 kök kenevir, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği bildirildi. - ORDU