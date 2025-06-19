Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Kişi Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Kişi Tutuklandı
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı, 11 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Narkotik ekipleri toplamda 7 adet sentetik ecza, 19 gram metamfetamin ve 36 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı, 11 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yapılan çalışmalarda 7 adet sentetik ecza, 19 gram metamfetamin ve 36 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Çalışmalar sonucu toplamda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanırken, 11 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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