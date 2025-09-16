Haberler

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Tutuklama
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 2 şüpheli tutuklandı, 20 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Emniyet ekipleri, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı, 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 0,92 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 28,7 gram sentetik kannabinoid, 20 adet kenevir ve 38 adet ecstasy ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adli mercilere tutuklandı, toplam 20 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - ORDU

