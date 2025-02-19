TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da vorteks radara yansıdı
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan 2 şüphelinin yanı sıra ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarları açıklandı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının süreceği bildirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 18,5 gram metamfetamin, 1,09 gram sentetik kannabinoid, 15 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanırken, toplamda 10 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
img

Real Madrid'den ayrılıyor!
img

Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, teknoloji devi ülkeye uçak mühimmatı satacak

Türkiye, teknoloji devi ülkeye uçak mühimmatı satacak
Ateşe benzin döküyorlar! TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ret

Kendi bildiklerini okuyacaklar
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.