Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 9 Şahıs Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yapılan çalışmalarda 2 gram metamfetamin, 6 gram sentetik kannabinoid, 7 gram esrar ve 15 adet skunk maddesi ele geçirildi. Çalışmalar sonucu toplamda 9 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU