Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Ordu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklanırken, 836 adet sentetik ecza ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 836 adet sentetik ecza, 8,75 gram metamfetamin, 19,7 gram sentetik kannabinoid, 3,46 gram esrar, 2,50 gram skunk ve 2,6 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda toplam 32 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
