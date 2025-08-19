Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Narkotik ekipleri son bir haftada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 2 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid ile 90 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, toplam 10 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
